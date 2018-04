Miracolo Les Herbiers. In finale di Coppa di Francia, aspettando il PSG

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la favola del Les Herbiers in Coppa di Francia. Il club del Championnat National, l'equivalente della nostra Serie C, ha infatti raggiunto la finale della competizione dopo aver battuto questa sera il Chambly, altro club di terza divisione, per 2-0. Il piccolo club francese si giocherà quindi la Coppa di Francia, il prossimo 8 maggio, contro la vincente della sfida di domani fra Caen e PSG.