© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mirko Conte, vice-allenatore di Fabio Celestini al Lugano: "Per noi sarà un test importante perché la settimana prossima inizierà il campionato. C'è soddisfazione ad avere l'Inter a Lugano, è pubblicità per la città e per una squadra come il Lugano".

Su Antonio Conte: "Io l'ho avuto ad Arezzo al suo primo anno di allenatore come esperienza. Doti caratteriali che erano in evidenza. Quando la stoffa ce l'hai si vede subito che hai le prerogative per fare una grande carriera. Ha un grosso carisma, riesce a tirar fuori il 110% dai suoi giocatori. Fa lavorare, fa del lavoro la sua prerogativa ma del resto per raggiungere determinati risultati dev'essere così. Intorno ad esse ci vogliono idee e carisma e in questo Antonio Conte è un maestro".

Ad Arezzo c'era anche Sarri: "In quel momento Sarri aveva più di esperienza. Quello che li accomuna è che sanno trasmettere bene le proprie idee".