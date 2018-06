Mirror: "Ramos aggiunge gli insulti agli infortuni"

© foto di Mocciaro

"Tatt's Life", ovvero "È così la vita" è il titolo del Mirror con un gioco di parole fra tattoo (tatuaggio) e that's (è così) in riferimento alle polemiche attorno a Raheem Sterling, per essersi tatuato un fucile sul polpaccio: "Sterling capisce le polemiche a riguardo ma insiste che ciò non influenzerà le sue prestazioni al Mondiale". Nel taglio alto ancora polemiche post Real Madrid-Liverpool: "Ora Ramos aggiunge gli insulti agli infortuni".