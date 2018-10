Strappato alla Roma in estate dopo una trattativa estenuante, il brasiliano Malcom s'è probabilmente pentito della scelta maturata in estate, quando al club giallorosso decise di preferire il Barcellona. L'ex Bordeaux ha fino a questo momento giocato solo 25 minuti in Liga e nemmeno uno in Champions League.

Il calciatore verdeoro, scrive il 'Mundo Deportivo', non è felice di questa situazione e adesso è in attesa di capire se nelle prossime importanti sfide contro Siviglia, Inter e Real Madrid per lui ci sarà spazio. In caso di responso negativo potrebbe aprirsi qualsiasi scenario, addio a gennaio compreso. Nonostante in estate per Malcom siano stati spesi 40 milioni di euro.