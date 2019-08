Mistero Sané: nessuno sa nulla dell'infortunio. Per la Bild è strategia

© foto di Imago Sportfotodienst

Mistero Sane. Sta assumendo questi tratti la vicenda che vede coinvolto l'attaccante Leroy Sané, che nel corso di questa estate ha spesso e volentieri fatto capire di voler lasciare il Manchester City, e contestualmente abbracciare un ritorno in Germania, nel Bayern Monaco. Secondo quanto riferisce la Bild, ad oggi nessuno saprebbe le reali condizioni del calciatore, che in teoria però si è sottoposto stamani agli esami di rito. Neanche i vertici del Bayern hanno informazioni: possibile, si legge, che si tratti di una strategia per tenere ancora più alto il prezzo.