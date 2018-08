Modric miglior giocatore UEFA 2017-18: "Orgoglioso e felice, grazie"

© foto di J.M.Colomo

Luka Modric miglior giocatore assoluto della passata stagione, secondo l'UEFA. Il centrocampista del Real Madrid ha parlato così dal palco di Montecarlo dopo la premiazione ufficiale: "Quest'anno ho giocato la finale del Mondiale con la Croazia, coronando un sogno. Ho sempre sperato di vincere trofei, giocare per uno dei club più importanti del mondo e arrivare lontano con la mia Nazionale. Sono davvero felice e orgoglioso di quello che ho raggiunto nella mia carriera. Devo solo andare avanti così. Premio? Sono contento per questo premio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e chi mi ha permesso di vincerlo. Questo premio è anche del Real Madrid, dei miei compagni e dei tifosi. Il mio papà è stato la più grande fonte d'ispirazione. Mi ha insegnato a lottare per i miei sogni, gli devo davvero tanto. Se sono qua oggi è grazie a lui".