Modric spegne le polemiche: "Ronaldo mi ha fatto i complimenti"

© foto di Imago/Image Sport

Modric-Ronaldo, caso è chiuso. È lo stesso centrocampista croato a smentire la presunta rottura dei rapporti con l'ex compagno al Real Madrid per via dell'assegnazione del premio "Giocatore dell'anno" da parte dell'UEFA. L'assenza di CR7 alla cerimonia di premiazione aveva suscitato polemiche e non erano mancate discussioni anche sul verdetto del concorso. "Cristiano mi ha mandato un messaggio, mi ha fatto i complimenti dicendomi che è felice per me e me lo sono meritato", ha detto al termine dell'1-1 in amichevole contro il Portogallo.