Modric vs Griezmann: un derby dal sapore di Pallone d'Oro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un derby dal sapore di Pallone d'Oro", è il titolo scelto dal quotidiano spagnolo AS che a pochi minuti dall'inizio della sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid ha sottolineato la grande sfida tra Luka Modric e Antoine Griezmann, due giocatori che saranno in lizza per il Pallone d'Oro dopo il grande 2018 che hanno disputato. E questo duello sarà una sfida nella grande sfida...