Moldavia-Andorra, le formazioni ufficiali della gara delle 18: Ionita titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 18 la Moldavia scenderà in campo per la sfida contro l'Andorra valida per le qualificazioni all'Europeo 2020. I padroni di casa si schiereranno con un 4-2-3-1 e Antoniuc, Suvurov e Gînsari alle spalle dell'unica punta Damaşcan, mentre l'Andorra risponderà con un 4-4-2 e la coppia d'attacco formata da Vieira e Alaez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MOLDAVIA (4-2-3-1): Koşelev; Jardan, Efros, Armaş, Reabciuk; Ionita, Carp; Antoniuc, Suvurov, Gînsari; Damaşcan.

ANDORRA (4-4-2): Gomes; San Nicolas, Ildefons Lima, Llovera, Chus Rubio; Cervos, Vales, Rebes, Clemente; Vieira, Alaez.