Monaco, addio Jardim. I titoli dei quotidiani francesi

"La fortuna si rivolta" titola L'Equipe oggi in edicola. "Dopo quattro stagioni segnate da un titolo di campione di Francia, una semifinale di Champions e la vendita di giocatori a cifre record, Leonardo Jardim non allenerà più il Monaco. Thierry Henry è il favorito per la successione". Anche Monaco Matin dà per certo l'addio del tecnico portoghese e conferma il nome del sostituto.