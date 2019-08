Il Monaco è pronto ad accogliere in squadra un nuovo rinforzo. È il centrocampista portoghese Adrien Silva, sulle cui tracce negli scorsi giorni era stato segnalato anche il Milan, con il classe '89 che - secondo quanto riportato dal Telegraph - è volato stamani nel Principato per svolgere le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club. I monegaschi lo rileveranno in prestito per una stagione dal Leicester, club di Premier League che ne detiene il cartellino.