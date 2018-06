Monaco, assalto a Plea. Anche due squadre tedesche interessate

Inzaghi: "Le nostre strade si separano. Non dimenticherò Venezia"

Conferenza stampa in casa Venezia con protagonisti Joe Tacopina e Filippo Inzaghi per sancire l'addio del tecnico alla società lagunare. Ecco le parole dello stesso Inzaghi raccolte da (TrivenetoGoal.it): “Due anni fa ho scelto questo progetto, ho avuto l’umiltà di scendere in Lega...