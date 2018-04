Monaco, Fabinho: "Nessun contatto col PSG. Voci destabilizzanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabinho, giocatore del Monaco accostato a più riprese al Paris Saint-Germain, ha parlato così a L'Equipe dei rumors di mercato: "Né io né il mio agente abbiamo avuto contatti con il PSG. Penso che queste voci siano state messe in giro per disturbare lo spogliatoio in vista della ginale. A Parigi non ne avrebbero bisogno, ma qualcuno prova ad aiutarli. Sono concentrato sulla fine della stagione e non penso alla prossima finestra di mercato".