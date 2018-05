Monaco, Fabinho: "Serata perfetta, il destino ora è nelle nostre mani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato in extremis al 91' contro il St. Etienne e il secondo posto ritrovato in virtù della sconfitta del Lione, il giocatore del Monaco Fabinho ha parlato di serata perfetta: "Abbiamo attaccato da tutte le direzioni, ma la palla non entrava. Ruffier ha fatto alcune grandi parate. Era molto importante vincere. È stata una giornata perfetta per noi quando abbiamo saputo che lo Strasburgo ha segnato al 95° minuto vincendo contro il Lione. Ora siamo secondi e abbiamo il nostro destino nelle nostre mani. Dobbiamo vincere con il Troyes".