Due pareggi e due sconfitte, è cominciata male la Ligue 1 per il Monaco. Perché? Prova a spiegarlo Cesc Fabregas, centrocampista dei monegaschi, intervenuto a RMC Sport: "Siamo trovando difficoltà perché tanti calciatori sono tornati in gruppo tardi, come Slimani, Adriens Silva, Bakayoko o Ben Yedder. E' difficile dare otto settimane di preparazione senza i giocatori chiave della squadra. Il pre-campionato è importante. Ma penso che queste due settimane di sosta ci hanno aiutati e ora siamo pronti alla partita contro l'Olympique".