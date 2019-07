Monaco, Falcao in uscita: l’alternativa è Mariano Diaz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radamel Falcao lascerà il Monaco in questa sessione di mercato. Il colombiano, arrivato in Ligue 1 nel 2016, è vicino al trasferimento in Turchia, direzione Galatasaray. Il club francese sta già cercando il sostituto e attualmente il profilo ideale sembra essere Mariano Diaz. L’attaccante classe 1993 potrebbe tornare nel campionato francese dopo l’esperienza al Lione, resta da capire quali saranno le richieste economiche da parte delle merengues.