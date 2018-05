Monaco, Falcao non ci sarà col Caen: club irritato dalle sue ultime prove

© foto di Insidefoto/Image Sport

Radamel Falcao ha infastidito e non poco i vertici del Monaco, pagando con la mancata convocazione nella sfida contro il Caen di questo weekend: dopo le ultime scialbe prestazioni, il club ha deciso di escluderlo avendo individuato nella voglia di preservarsi per il prossimo Mondiale la radice delle ultime deludenti prove in campo.