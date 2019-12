© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È pronto un nuovo capitolo in casa Monaco. Come riporta RMC Sport, infatti, lo spagnolo Robert Moreno starebbe negoziando proprio in queste ore il suo trasferimento nel Principato per sostituire in panchina il sempre meno convincente Leonardo Jardim. I biancorossi, in questo momento, si trovano al settimo posto in classifica di Ligue 1 con 28 punti: un trend che la società vuole invertire affidandosi proprio all'ex ct della Roja.