© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei prossimi giorni, spiega A Bola, il Monaco pagherà all'Atletico Madrid 30 milioni di euro per il riscatto del cartellino di Gelson Martins. Ma non tutta questa cifra potrebbe finire nelle casse dei Colchoneros, anzi. Perché da tempo va avanti una battaglia fra il club spagnolo e lo Sporting Lisbona, club dal quale Gelson Martins arrivò a Madrid e che ora pretende una buona parte (almeno 20 milioni) della cifra che arriverà per la cessione del giocatore. L'Atletico non vuol arrivare davanti ai tribunali e per questo sta cercando una soluzione amichevole con lo Sporting, che accetterebbe anche una contropartita tecnica in cambio: l'Atletico vorrebbe girare ai portoghesi Bernard Mensah, centrocampista oggi in prestito al Kayserispor, mentre lo Sporting avrebbe chiesto Luciano Vietto.