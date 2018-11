Monaco, Henry: "Ci serve una vittoria per acquisire autostima"

Il tecnico del Monaco, Thierry Henry, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brugge: "Avere ora una partita di Champions da giocare è positivo perché non ci permetterà di pensare troppo alle ultime partite giocate. Se vinciamo potrebbero cambiare le dinamiche. Una vittoria è molto importante per ridarci sicurezza. Ti permette di lavorare in modo differente".