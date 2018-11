Monaco, Henry dopo lo 0-4 di Champions: "Un colpo davvero duro"

L'allenatore del Monaco Thierry Henry ha commentato così in conferenza stampa la pesante debacle casalinga di ieri col Club Brugge: "Credo che il risultato finale non rispecchi quanto avvenuto in campo. Il problema è che, se crei occasioni ma non riesci a segnare, finisci per pagare a caro prezzo i tuoi errori. Abbiamo subito tre gol in 12 minuti, è stato un colpo davvero duro. E la cosa peggiore è che quando le cose vanno male abbassiamo la testa e non reagiamo".