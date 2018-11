Monaco, Henry fa esordire Thuram jr: 30' in campo per il figlio di Lilian

Nel pomeriggio di Champions League in casa Monaco ha mosso i primi passi fra i professionisti Khephren Thuram-Ulien, classe 2001, figlio di Lilian Thuram ex compagno di squadra del tecnico dei biancorossi Thierry Henry. Per il giovane mediano si tratta dell’esordio assoluto con il Monaco dei grandi dopo le 9 presenze in Youth League. Una mezzora contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano per il figlio d’arte che inizia così il proprio percorso per ripercorrere, seppur in un ruolo diverso, le orme del padre che in carriera ha vinto tutto con la Nazionale francese ed è stato protagonista in Italia con le maglie di Parma e Juventus.