Monaco, Henry: "La prima vittoria è un enorme sollievo, sono contento"

Prima vittoria sulla panchina del Monaco per Henry che dopo il successo contro il Caen ha detto: "Questa prima vittoria contro il Caen è un enorme sollievo.

Sono contento per la squadra, tutti i tifosi, ne avevamo bisogno, anche se non è stata una grande partita. Avremmo potuto chiudere la gara e nel calcio, non sappiamo cosa può succedere. Abbiamo saputo aspettare ed è andata bene. Sapevamo che sarebbe stato difficile affrontare una squadra combattiva come il Caen. Dobbiamo continuare a migliorare".