Il tecnico del Monaco, Thierry Henry, fa mea culpa sulla disastrosa situazione della squadra, clamorosamente ultima in classifica in Ligue 1 e già fuori dalle coppe europee: "Siamo in una situazione delicata e ne siamo consapevoli. Evito di parlare troppo perché poi si coglie l'occasione per parlare di scuse. Mi prendo le responsabilità di tutto ciò che accade". Da quando siede sulla panchina del Monaco Henry ha ottenuto un solo punto in quattro partite di campionato.