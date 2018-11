Monaco, Henry: "Possiamo arrivare in Europa ma serve trovare fiducia"

Thierry Henry, allenatore del Monaco, ha parlato cosi nel pre partita del match contro il Bruges: "Se ti concentri sulla vittoria per conquistare fiducia, è strano parlarne, ma è complicato, Serve una vittoria ed è importante, si può arrivare in Europa League contro il terzo posto, noi cerchiamo questa vittoria ma dobbiamo prendere fiducia in campo. Per ora siamo ancora lontani da un obiettivo come l'Europa League, dobbiamo trovare fiducia".