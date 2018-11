© foto di Imago/Image Sport

Buone notizie per Thierry Henry, tecnico del Monaco che recupera Aleksandr Golovin e Radamel Falcao per il prossimo impegno della squadra, domani sera contro il Caen. Torna anche Youri Tielemans con il belga che ha scontato la squalifica mentre si aggiunge alla già lunga lista degli infortunati Sidibé. Oltre al terzino sono indisponibili Rony Lopes, N'Doram, Aholou, Glik, Pellegri, Serrano, Traoré, Jovetic, Touré e Mboula. Dopo 13 giornate di Ligue 1 il Monaco è ultimo in classifica, a pari merito con il Guingamp e con 4 punti da recuperare al Digione terzultimo.