Monaco, Henry: "Sconfitta più preoccupante delle altre, non ci siamo"

© foto di Image Sport

Ennesima sconfitta subita dal Monaco, battuto 1-0 in campionato dal Reims. Dopo questo ko Thierry Henry ha detto: "Questa sconfitta è più preoccupante delle precedenti perché non sapevamo come creare gioco e non abbiamo avuto occasioni. Il Reims praticamente ha vinto tutti i duelli e ha giocato come di dovrebbe sempre giocare in casa. Dalla nostra parte, il desiderio non c'era. Abbiamo giocato anche in undici contro dieci ma non eravamo in partita".