Monaco, Henry: "Situazione difficile, restiamo positivi"

Prima gara e prima sconfitta per Henry sulla panchina del Monaco. La squadra del Principato infatti è stata sconfitta 2-1 dallo Strasburgo e dopo la gara il nuovo tecnico ha detto: "Abbiamo cercato di fare qualcosa che funzionasse, ma abbiamo subito un gol che non riesco nemmeno a descrivere. L'errore è umano. Abbiamo reagito, hanno salvato un pallone sulla linea... Quando prendi un gol del genere, non è facile, soprattutto nella nostra situazione. È stato più facile per lo Strasburgo. All'intervallo, ci siamo riorganizzati ma sfortunatamente Grandsir è stato espulso. Dopo è stato ancora più difficile, abbiamo provato a giocare a dieci. Questa è la nostra situazione ora ma dobbiamo restare positivi".