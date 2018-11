Monaco, Henry: "Un onore affrontare Simeone. Ho da imparare da lui"

Il tecnico del Monaco, Thierry Henry, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atlético Madrid: "Abbiamo ancora una minima possibilità di entrare in Europa League, sebbene sarà dura. Giocheremo con una squadra molto giovane, ma senza paura. Simeone? È uno dei migliori allenatori al momento. È un onore affrontarlo e ho molto da imparare da lui. Ho studiato a lungo l'Atlético e so a cosa dobbiamo stare attenti e quali giocatori possono fare la differenza. Loro non mollano mai e hanno tifosi fantastici".