Monaco, il dg Petrov: "Fiducia in Robert Moreno, ci porterà al successo"

Il Monaco ha annunciato la separazione da Jardim e l'arrivo di Robert Moreno in panchina. Attraverso il sito ufficiale del club il direttore generale Oleg Petrov ha detto: "Siamo molto lieti di annunciare l'arrivo di Robert Moreno. Abbiamo una grande fiducia in lui e nella sua capacità di portare la squadra al successo. Gli diamo il benvenuto nell'AS Monaco. A nome del presidente Dmitry Rybolovlev, vorrei anche ringraziare Leonardo Jardim per tutto il suo lavoro e il successo avuto negli ultimi anni. Leonardo e il suo staff hanno fatto del loro meglio per mantenere il club in Ligue 1 la scorsa stagione e poi riportare la squadra nel posto che merita nel nostro campionato. Gli auguriamo buona fortuna per il futuro".