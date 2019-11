© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria di misura conquistata dal Monaco che ha battuto 1-0 il Dijon. Dopo la gara Leonardo Jardim ha detto: "Abbiamo fatto una buona partita con una buona organizzazione. Ma spesso ci siamo persi l'ultimo passaggio. Se fossimo stati migliori da quel punto di vista, avremmo potuto parlare di una vittoria per 3-0 o 4-0. Di certo, il Dijon è stato in grado di uscire tre o quattro volte in contropiede. Ma la mia squadra ha meritato vittoria. Nel calcio, devi sapere come controllare la partita ed essere efficace. Noi però non siamo stati efficaci".