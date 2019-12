© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato in casa dell'Angers, il tecnico del Monaco Leonardo Jardim ha detto: "L'obiettivo era vincere. Siamo delusi. Abbiamo controllato entrambi i tempi. Abbiamo sprecato troppo nell'ultimo passato. L'Angers ha creato opportunità solo in contropiede. Non ho necessariamente cambiato modulo, ma i giocatori. Penso che questa mancanza di occasioni sia dovuta ai nostri errori negli ultimi trenta metri. Abbiamo fatto molti passaggi senza creare alcuna possibilità ma ci siamo presi dei rischi per vincere".