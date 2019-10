© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Jardim, allenatore del Monaco, ha commentato così la sconfitta subita a Montpellier: "Sono deluso perché il Monaco non è riuscito a giocare nel primo tempo con intensità e determinazione. Avevamo il controllo della palla ma non abbiamo ottenuto molto. Abbiamo perso troppi palloni e non eravamo aggressivi. Quando giochiamo contro buone squadre e non possiamo stare insieme sulla difensiva, ci complichiamo la vita. Abbiamo lasciato giocare troppo il Montpellier. Il nostro portiere ha fatto due, tre parate, e offensivamente noi solo un tiro. In questa partita, non abbiamo avuto il collettivo e l'intensità di cui hanno bisogno tutte le squadre della Ligue 1".