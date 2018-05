Monaco, Jardim: "Doppia vittoria per la classifica e i nostri giovani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ritorno alla vittoria per il Monaco che ha ritrovato i tre punti in casa del Caen continuando a lottare per il secondo posto, distante un punto. Dopo la gara Leonardo Jardim infatti ha detto: "Avevamo bisogno di punti per continuare a lavorare per il nostro obiettivo. Oggi è una doppia vittoria, una vittoria che dà i tre punti e una vittoria per questo giovane Monaco, che con 5 o 6 giocatori di 17 e 18 anni, ha già dimostrato maturità nel presente e per il futuro, affermando la forza del lavoro Monaco come una valida soluzione per questo progetto".