Monaco, Jardim gongola: "Sette punti in tre gare, stiamo migliorando"

Successo importante conquistato dal Monaco che ha battuto 1-0 il Nantes e ha ottenuto il terzo risultato utile consecutive. Due vittorie e un pareggio per Jardim da quando è tornato sulla panchina del club del Principato e dopo la gara il tecnico ha detto: "Negli ultimi dieci minuti, l'avversario ha avuto delle opportunità. Ma Nantes ha tirato solo una volta in tutta la partita. Abbiamo avuto due o tre buone situazioni. Il match è stato equilibrato. Abbiamo corso pochi rischi e vedo dei miglioramenti. Sono sette punti in tre partite. Ma dobbiamo ancora mostrare solidità, impegno e giocare come una vera squadra".