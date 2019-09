Monaco, Jardim: "Momento difficile, bisogna stringere i denti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Reims, il tecnico del Monaco Leonardo Jardim ha detto: "Era importante non prendere un goal. Siamo delusi di aver conquistato solo un punto, ma sono contento del comportamento dei miei giocatori che hanno rispettato le miei istruzioni. Penso che il pareggio sia giusto. Quando hai solo 3 punti in 6 partite, i giocatori inevitabilmente mancano di fiducia. Di solito non mi nascondo e mi assumo la responsabilità. Stiamo ricostruendo la squadra ed è difficile passare da un ciclo negativo a uno positivo. È pesante, preferirei vincere le partite e avere più di 80 punti come abbiamo fatto in passato (nel 2017). È un momento difficile, dobbiamo stringere i denti e continuare a lavorare".