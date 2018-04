Monaco, Jardim: "Non posso difendere i miei, speravano in una reazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo ko rimediato dal Monaco che ha perso 3-1 in casa del Guingamp vedendo avvicinarsi Lione e Marsiglia. Dopo la sconfitta Leonardo Jardim ha detto: "Anch'io, speravo in una reazione. Ho difeso la squadra dopo il Parco dei Principi. Ma oggi non posso dire la stessa cosa. Ha perso questo impegno, questo atteggiamento di battaglia, voglia di duellare. Nel primo periodo, abbiamo perso quasi tutti i duelli con il contatto fisico e questa non è una buona mentalità perché il calcio è uno sport di contatto in cui è necessario rimanere aggressivi, non lasciare l'avversario giocare".