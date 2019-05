© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il 2-0 rifilato all'Amiens, il Monaco è quali salvo ma Leonardo Jardim in conferenza stampa ha detto che non è ancora il momento di festeggiare: "Questa è stato un'ottima risposta sul campo da parte squadra, con un ottimo atteggiamento e un piano di gioco rispettato. Abbiamo fatto un passo importante verso la salvezza con questi tre punti e dopo tanti risultati negativi. Ma non siamo ancora salvi. È necessario preparare il derby contro il Nizza e ottenere un buon risultato. Perché il calcio può riservare sempre una piccola sorpresa. I giocatori sanno che è una stagione difficile. Questo non è il momento di festeggiare".