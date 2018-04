Monaco, Jardim: "PSG ha meritato. VAR con noi più severo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta in Coupe de la Ligue, il tecnico del Monaco Leonardo Jardim ha parlato in conferenza stampa: “E’ impossibile dire qualcosa su Joao Moutinho al momento. Ha preso un grosso colpo al ginocchio. Il PSG è stato più efficace con un grande Mbappé che ha saputo cambiare il match. Abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riuscite a concluderle. L’avversario ha meritato la vittoria. Mi sono congratulato con i giocatori che hanno provato a rientrare in partita pressando alto. Ora però bisogna dimenticare la coppa e tornare a pensare al campionato. Il VAR? E’ stato più severo con noi”.