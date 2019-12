© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande rimonta del Monaco, che ha battuto 5-1 il Lille dopo aver subito il gol iniziale. Ma dopo la gara Leonardo Jardim ha commentato la contestazione di una parte di tifosi: "Abbiamo giocato un'ottima partita, una partita intensa. Fischi? Non li abbiamo sentiti. Se resterò nel 2020? Non lo so. Dopo la partita ho salutato il direttore generale Petrov, niente di più, ciao e congratulazioni, non c'era tempo per altro. Il clima mi sorprende un po'. Molte persone cercano di distorcere la verità. Alcuni sostenitori non sono stati felici del mio ritorno ma noi siamo sempre gli stessi. Questi sono gli stessi sostenitori che hanno scioperato due anni fa. Io amo il mio lavoro e abbiamo appena vinto 5-1".