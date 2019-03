Monaco, Jardim: "Sono a metà strada tra delusione e soddisfazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Jardim, allenatore del Monaco, dopo il 2-2 arrivato contro l'Angers ha detto: "Nel calcio, è difficile spiegare le cose. Dopo un periodo in cui abbiamo preso 10 punti in quattro partite, i giocatori, e nemmeno me, perché siamo tutti insieme, non sono arrivati, nel primo tempo a mantenere la concentrazione e la nostra rabbia per giocare con intensità, con mvimento, con un po 'più aggressività. All'intervallo ho detto ai giocatori che non era il nostro DNA, che volevo un altro atteggiamento, con più mobilità di gioco, di dinamismo, più velocità e nel secondo tempo hanno giocato molto bene e abbiamo preso un punto. Sono a metà strada tra la delusione e soddisfazione. Sono contento perché dopo il 2-0 qui non è facile fare il 2-2, ma deluso di non aver reso un primo periodo più intenso".