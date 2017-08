Monaco, Jovetic: "Felice di essere qui, preferisco i fatti alle parole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stevan Jovetic è ufficialmente un nuovo calciatore del Monaco. L'ormai ex Inter, attraverso i canali ufficiali del club del Principato, ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore biancorosso: "Sono molto felice di aver firmato per questo club. Non mi piace molto parlare di me, preferisco far parlare il terreno di gioco".