Monaco, Le Graet: "Sono sicuro che Mbappé farà la scelta giusta"

Il presidente della Federazione francese, Noel Le Graet ha parlato del futuro di Kylian Mbappè, grande obiettivo di Paris Saint Germain e Real Madrid: "A me piacerebbe continuare a vederlo in Francia. Ha fatto un fantastico finale di stagione. Ma per il momento non c'è alcuna indicazione su un possibile addio al Monaco. Credo che sia un ragazzo molto intelligente, molto maturo. Sono sicuro che prenderà la decisione giusta. Alla sua età essere seguito dalle grandi squadre d'Europa è una cosa eccezionale. Alla fine conta solo che sia felice, un giocatore con le sue qualità deve respirare felicità".