© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robert Moreno, nuovo allenatore del Monaco, ha parlato in conferenza stampa per presentarsi alla stampa: "Sono stato il ct della Spagna e in Francia ci sono molti giocatori spagnoli quindi è un campionato che conosco. Ho guardato diverse partite. Acquisti? Non sarebbe rispettoso parlarne adesso. Sono contento dei giocatori che ho e non ho voglia di indicare quali saranno i miei prossimi acquisti in pubblico. Il nostro obiettivo è vincere ma sono parole al vento dette così. Il nostro obiettivo è migliorare la squadra. Siamo a cinque punti dalla Champions e a tre dall'Europa League. Lavoreremo ogni giorno per essere i migliori. Luis Enrique? Sono stato al suo fianco per 9 anni e non posso far altro che ringraziarlo, se sono un allenatore professionista è merito anche suo. Lo ringrazio per il passato e vado avanti. Avevo molte offerte prima di accettare quella del Monaco, ma considerandomi un allenatore di livello ho scelto il progetto migliore a disposizione".