Monaco, nessuna proposta di rinnovo per Radamel Falcao

© foto di Insidefoto/Image Sport

Radamel Falcao, attaccante colombiano del Monaco, è sempre più lontano dalla Ligue 1. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la società monegasca non ha ancora proposto un rinnovo di contratto al calciatore sudamericano. Il giocatore classe 1986, ex Chelsea e Manchester United tra le altre, ha un accordo di un anno e al momento non sembra esserci un’apertura da parte dell’attuale squadra.