Monaco, non sarà solo Fabinho a partire. In entrata Dalbert, piace Golovin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come un anno fa il Monaco mette in vetrina i suoi gioielli e ha già ceduto Fabinho per 50 milioni di euro. Il brasiliano non sarà l'unico big sacrificato: Lemar e Sidibé sono i prossimi a partire. Il primo ha una lunga lista di squadre interessate, su tutte ancora il Liverpool che l'anno scorso si è visto rifiutare un'offerta di 90 milioni. Sul secondo ci sono Atlético Madrid e Manchester United. La cassa fatta con i tre sarà reinvestita, come riporta L'Equipe: a sinistra Jorge non convince, per questo dal Principato si punta al brasiliano Dalbert, nota stonata del mercato dell'Inter della scorsa stagione: si valuta il prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. A centrocampo il nome caldo è Alexander Golovin, talento russo del CSKA Mosca, e Samuel Grandsir del Troyes.