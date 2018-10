Monaco, ore contate per Jardim. Henry in pole per la successione

Gian Piero Ventura è de facto il nuovo tecnico del ChievoVerona: due anni di contratto e accordo raggiunto stasera col club gialloblù, che in giornata ha allontanato D'Anna e affiderà l'impresa di risalire in classifica all'ex ct della Nazionale. Lo riferisce quest'oggi la redazione...

ChievoVerona, inizia l'era Ventura. Due anni di contratto per l'ex ct

Ventola: "Belotti lasci il Toro per fare il salto di qualità"

Inter-Milan verso il sold out: disponibili solo anelli arancio e rosso

Stankovic: "Juve gioca da sola. Le altre lottano per il secondo posto"

Sampaoli: "Icardi-Dybala out dal Mondiale? Avevamo l'obbligo di vincere"

Pescara, operazione ok per Capone. Fra 15 giorni riabilitazione

Torino, nessun esame per Zaza. Sarà a disposizione dopo la sosta

Under 21, Castrovilli lascia il ritiro. Per il giocatore ritorno a Cremona

Torino, programma personalizzato per Ansaldi. Differenziato per Lyanco

Hugo Maradona: "Maglia n.10 del Napoli a Insigne? Sarebbe peso in più"

Leonardo Jardim potrebbe essere esonerato nelle prossime ore dal Monaco. Per sostituire il tecnico portoghese, il club del Principato starebbe pensando a Thierry Henry, che è il preferito del presidente Rybolovlev e del vice-presidente Vasilyev. Come riporta ESPN , l'ex giocatore del Monaco deve battere la concorrenza di Robert Pires, Marcelo Gallardo e Laurent Blanc.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy