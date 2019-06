Monaco, piace il portiere Rulli. Servono 40 milioni per la clasuola

© foto di J.M.Colomo

Secondo le informazioni riportate da Radio Marca, il Monaco sarebbe interessato a Geronimo Rulli, portiere di 27 anni in forza alla Real Sociedad. Il suo profilo piace molto alla dirigenza del club monegasco, che nell'ultima stagione ha impiegato ben quattro portieri e vorrebbe resettare tutto per evitare di ritrovarsi di nuovo in cattive acque. L'argentino ha un contratto fino al 2022 con i baschi e una clausola rescissoria di 40 milioni.