© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Monaco ha iniziato malissimo il suo cammino in Ligue 1, venendo sonoramente battuto in casa dal Lione nell'anticipo del venerdì sera. Normale che la squadra del Principato vada in cerca di rinforzi e uno di questi, scrive L'Equipe, potrebbe essere un cavallo di ritorno: il mediano Tiemoue Bakayoko, ex Milan e dichiaratamente fuori dai piani tecnici di Lampard al Chelsea, facilitato per di più dal fatto di conoscere già sia l'ambiente che l'allenatore Jardim.