Monaco, prima in Champions per Henry: "Ci aiuterà a ritrovare fiducia"

Prima da allenatore in Champions League per Thierry Henry alla guida del Monaco. Sfiderà il Club Brugge di Ivan Leko, con entrambe le squadre ancora a caccia di punti. "Contro lo Strasburgo abbiamo creato ma non realizzato. Stiamo cercando il gioco, la Champions League arriva al momento giusto: può aiutarci a ritrovare fiducia. L'avversario è tosto ma è ottimo che arrivi ora. Tielemans? Non so che accoglienza riceverà (è un ex Anderlecht, in Belgio, ndr), l'importante è che sia concentrato e al top. Il mio ruolo? Sono francese, fiero d'esserlo, inglese d'adozione. Ed è stato un piacere, inoltre, e un onore, essere il secondo di Martinez nel Belgio".